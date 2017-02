Le PM cambodgien reçoit une délégation de l’ONU

AKP Phnom Penh, 16 février 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu mercredi après-midi une délégation de l’ONU dirigée par Mme Claire Van der Vaeren, coordinatrice de l’ONU et représentante du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Cambodge.

D’après son assistant Eang Sophalleth, Samdech Techo Hun Sèn a, à cette occasion, exprimé son appréciation au partenariat des agences de l’ONU avec le gouvernement royal du Cambodge (GRC) et à leur contribution au développement du Royaume, après avoir écouté le rapport sur les activités des agences de l’ONU au Cambodge, notamment dans les domaines de l’éducation, des ressources humaines, de l’économie, de l’agriculture, du changement climatique, des catastrophes naturelles, etc., rapport fait par Mme Claire Van der Vaeren.

Samdech Techo Hun Sèn a souhaité la poursuite de la coopération étroite et du bon partenariat entre le GRC et les agences de l’ONU et leur a demandé d’accepter seulement les vraies informations, a ajouté l’assistant.

Mme Claire Van der Vaeren a remercié le Cambodge pour avoir activement participé aux opérations de maintien de la paix de l’ONU et ratifié l’Accord de Paris sur le climat.

Par C. Nika