Le Roi et la Reine-Mère arrivent à Siem Reap pour présider la première du film d’Angelina Jolie sur les Khmers rouges

AKP Siem Reap, 16 février 2017 –

Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni et Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk arrivent à l’aéroport international de Siem Reap ce matin pour présider la première du nouveau film de l’actrice-réalisatrice américaine, Angelina Jolie, basé sur un livre sur les Khmers rouges “D’abord ils ont tué mon père”, qui se tiendra les 18 et 19 février à la Terrasse des Eléphants dans la ville de Siem Reap, et la cérémonie d’inauguration d’un nouveau temple dans la pagode Svay Dangkum située dans le quartier Svay Dangkum, ville de Siem Reap, province de Siem Reap.

Photo: Khem Sovannara & Hang Seak