Le ministre cambodgien des AE demande au HCDH de respecter la souveraineté du Cambodge

AKP Phnom Penh, 16 février 2017 –

Le ministre d’Etat Prak Sokhonn, ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a demandé au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) de respecter la souveraineté du Cambodge et de bien appliquer le mémorandum d’entente signé récemment entre le gouvernement royal du Cambodge (GRC) et le HCDH.

C’est ce qu’a rapporté Chum Sounry, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, à l’issue de la rencontre à Phnom Penh le 14 février dernier entre le chef de la diplomatie cambodgienne et Wan-Hea Lee, représentante du HCDH au Cambodge.

De son côté, Mme Wan-Hea Lee a réaffirmé l’engagement du HCDH à consolider les relations avec les ministères et institutions gouvernementaux et a considéré cette année comme un point de départ pour le renforcement de la coopération entre le HCDH et le GRC afin d’établir une confiance mutuelle.

Prak Sokhonn était d’accord avec la suggestion de Wan-Hea Lee d’avoir des réunions régulières entre les deux parties et l’a informée des préparatifs de la réunion entre le GRC et le HCDH au début de cette année.

Par C. Nika