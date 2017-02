Le PM cambodgien défend l’unité de l’ASEAN

AKP Phnom Penh, 15 février 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a exprimé sa position de défendre l’unité de l’ASEAN.

S’adressant à la cérémonie d’ouverture du Sommet des affaires internationales du Cambodge de 2017 tenue à Phnom Penh ce matin, Samdech Techo Hun Sèn a rappelé qu’au cours du récent Forum économique mondial en Suisse, un étranger lui avait demandé s’il y avait un pays qui quitterait l’ASEAN.

Dans sa réponse, Samdech Techo Hun Sèn lui a dit de ne pas poser cette question à l’ASEAN parce que l’ASEAN est différente de l’UE. L’ASEAN a un solide principe de solidarité et il n’y a pas de “grand frère” comme dans l’UE, a ajouté le chef du gouvernement cambodgien, conseillant à cet étranger de demander à l’UE qu’après Brexit, quel serait le prochain pays à quitter l’UE.

Le Cambodge est l’un des dix Etats membres de l’ASEAN ou de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. L’association a été créée le 8 août 1967 à Bangkok, en Thaïlande par les membres fondateurs, dont l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Brunei Darussalam a rejoint le groupe le 7 janvier 1984, suivi du Viet Nam, le 28 juillet 1995 ; du Laos et du Myanmar, le 23 juillet 1997 ; et du Cambodge le 30 avril 1999.

Les pays de l’ASEAN travaillent actuellement en étroite collaboration pour favoriser la croissance économique, le progrès social et le développement culturel dans la région, en conjuguant leurs efforts dans un esprit d’égalité et de partenariat afin de renforcer la fondation pour une communauté prospère et pacifique des nations de l’Asie du Sud-Est.

L’ASEAN vise aussi à promouvoir la paix et la stabilité régionales par le respect de la justice et de l’Etat de droit dans les relations entre les pays de la région et l’adhésion aux principes de la Charte des Nations Unies.

Par C. Nika