Inauguration d’un garage d’auto militaire financé par la Chine

AKP Phnom Penh, 15 février 2017 –

Le vice-Premier ministre Tea Banh (photo 1), ministre cambodgien de la Défense nationale, s’adresse aux participants au moment où Xiong Bo, ambassadeur chinois au Cambodge, et lui président la cérémonie d’inauguration du garage de réparation d’auto militaire financé par la Chine et d’autres réalisations du Bataillon No. 99 des Forces armées royales cambodgiennes (FARC), tenue ce matin à Phnom Penh.

Photo: Khem Sovannara