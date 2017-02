Samdech Hun Sèn préside l’ouverture du Sommet des affaires internationales du Cambodge de 2017

AKP Phnom Penh, 15 février 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a présidé la cérémonie d’ouverture du Sommet des affaires internationales du Cambodge de 2017, tenue ce matin à l’Hôtel Intercontinental.

Il s’agit d’une importante conférence d’affaires et d’investissements à Phnom Penh réunissant les dirigeants des secteurs public et privé et les investisseurs potentiels dans le Royaume.

Samdech Techo Hun Sèn a, à cette occasion, mis l’accent sur les opportunités et les potentiels ainsi que les défis commerciaux du Cambodge.

Cet événement offre aux entreprises étrangères la possibilité de rencontrer des dirigeants politiques et économiques cambodgiens pour explorer le développement économique continu du pays, rencontrer des partenaires potentiels et découvrir l’histoire de leur succès.

Par C. Nika