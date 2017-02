Le PM souhaite des accords de libre-échange avec des pays eurasiatiques

AKP Phnom Penh, 15 février 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a souhaité des accords de libre-échange avec les pays membres de la Commission économique eurasiatique (CEE) afin d’ouvrir de nouveaux marchés pour les produits cambodgiens.

Lors de son entretien hier après-midi au Palais de la Paix, à Phnom Penh, avec Tigran Sargsyan, président de la CEE, Samdech Techo Hun Sèn a souligné que la coopération pouvait être faite entre le Cambodge et chaque membre de la CEE ou entre le Cambodge et la CEE elle-même, et a encouragé la Chambre de commerce du Cambodge à travailler avec la CEE sur cette question, a rapporté Kao Kim Hourn, ministre délégué auprès du Premier ministre.

Le chef du gouvernement cambodgien a également insisté sur la nécessité de renforcer la confiance entre le Cambodge et la CEE à travers la protection réciproque des investissements et l’exonération fiscale qui se chevaucherait.

Pour sa part, Tigran Sargsyan a exprimé sa conviction sur la coopération entre la CEE et le Cambodge, et s’est engagé à discuter de la suggestion du Cambodge concernant les accords de libre-échange avec les pays membres de la CEE.

Par C. Nika