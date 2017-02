Soutien de l’AFD à un programme de formation professionnelle au Cambodge

AKP Phnom Penh, 15 février 2017 –

L’Agence Française de Développement (AFD) a signé lundi avec l’ONG « Agir pour le Cambodge » une convention de subvention pour un montant de 500.000 euros pour soutenir le programme de formation professionnelle en hospitalité de l’école SalaBaï, située dans la province de Siem Reap, au Cambodge.

Philippe Steinmetz, directeur de l’AFD pour le Cambodge, et Mme Emmanuelle Dethomas, présidente d’Agir pour le Cambodge, ont signé cet accord dans l’enceinte de l’école, sous la présidence de Jean-Claude Poimboeuf, ambassadeur français au Cambodge.

Selon un communiqué de presse de l’Ambassade de France, ce financement permettra à l’école de diversifier ses programmes et de former 150 étudiants par an à partir de l’année scolaire 2018-2019 au lieu de 100 actuellement.

En 14 ans, plus de 1.300 jeunes cambodgiens issus des familles défavorisés, dont 70% d’entre eux sont des femmes, ont obtenu une formation professionnelle de qualité pour des carrières dans l’hôtellerie et la restauration. Le diplôme SalaBaï est reconnu par le ministère du Travail et de la Formation Professionnelle et le ministère du Tourisme.

Ce nouveau financement a été accordé dans le cadre d’une large intervention de l’AFD en faveur de la formation professionnelle au Cambodge, en particulier dans le secteur de la confection et du tourisme.

Depuis 1993, l’AFD a octroyé au Cambodge plus de 435 millions d’euros, dont 60 millions d’euros en 2016, pour soutenir son développement social et économique.

Par C. Nika