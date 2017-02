Le PM cambodgien reçoit le secrétaire du Conseil de sécurité russe

AKP Phnom Penh, 14 février 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu ce matin au Palais de la Paix, à Phnom Penh, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolai Platonovitch Patrushev, en visite au Cambodge.

L’entretien portait principalement sur l’expansion et le renforcement de la coopération bilatérale entre le Cambodge et la Russie, y compris dans le domaine de la sécurité, a rapporté Kao Kim Huorn, ministre délégué auprès du Premier ministre.

Pour la coopération en matière de sécurité, Samdech Techo Hun Sèn et Nikolai Platonovich Patrushev ont échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales, en particulier la lutte anti-terroriste et le moyen pour promouvoir la coopération bilatérale dans la lutte contre le terrorisme, les crimes transfrontaliers, la drogue et l’immigration clandestine.

Samdech Techo Hun Sèn a suggéré l’organisation d’une conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme, alors que Nikolai Platonovitch Patrushev s’est engagé à soumettre cette suggestion au président russe.

Par C. Nika