Arrivée de trois navires des Forces maritimes d’autodéfense japonaises à la province de Preah Sihanouk

AKP Phnom Penh, 13 février 2017 –

Trois navires des Forces maritimes d’autodéfense japonaises (JMSDF) sont arrivés ce matin au Port autonome de Sihanouk-ville pour une visite de quatre jours au Cambodge afin de renforcer les bonnes relations et coopération entre les deux pays.

Les navires “MAKINAMI”, “ASAYUKI” et “SHIMAYUKI” avec à leur bord 584 membres d’équipage au total sont dirigés par le capitaine Masahiko Kawakubo, commandant de la Division d’escorte 13 de JMSDF. Ils ont été chaleureusement accueillis à leur arrivée par l’amiral Ros Veasna, commandant adjoint de la Base navale de Ream.

D’après le capitaine Masahiko Kawakubo, la visite vise à renforcer l’amitié entre le Japon et le Cambodge à travers de divers programmes d’échanges et à donner des opportunités aux 110 nouveaux étudiants-officiers de s’informer de la culture et du secteur militaire du Cambodge.

Durant son séjour au Cambodge du 13 au 16 février, le capitaine Masahiko Kawakubo fera des visites de courtoisie au gouverneur de la province de Preah Sihanouk et au commandant de la Base navale de Ream et visitera les commandements de la police et de la gendarmerie de Preah Sihanouk ainsi que le Musée génocidaire de Tuol Slèng, le Monument de l’Indépendance et le Palais royal à Phnom Penh, et l’Ecole d’entraînement des forces multinationales de maintien de la paix dans la province de Kampong Speu.

Article en khmer par Ngo Somony

Article en français par C. Nika