Le Musée national accueille plus de 250.000 visiteurs en 2016

AKP Phnom Penh, 11 février 2017 –

L’année dernière, le Musée national du Cambodge a accueilli au total 254.149 visiteurs locaux et étrangers, apportant ainsi plus de 640.000 dollars américains à l’Etat.

C’est ce qu’a fait savoir un rapport résumé sur le résultat des activités culturelles du ministère de la Culture et des Beaux Arts, rapport présenté lors de la récente réunion annuelle récapitulative du ministère.

Parmi ces visiteurs, a précisé le rapport, 38.317 étaient des touristes locaux.

Situé dans la capitale de Phnom Penh, à côté du Palais royal, le Musée national contient l’une des plus importantes collections d’art khmer, avec des sculptures, des céramiques et divers objets ethnographiques des périodes préhistorique, préangkorienne, angkorienne et post-angkorienne.

Les bâtiments du Musée ont été construits entre 1917 et 1924 avec l’inauguration du musée en 1920. La partie centrale de la façade est a été rénovée en 1968 sous la supervision de l’architecte cambodgien renommé, Vann Molyvann.

Par Chea Pharith