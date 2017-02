Le Cambodge célèbre la Fête de Meak Bochea à Oudong

AKP Phnom Penh, 11 février 2017 –

La Fête religieuse de Meak Bochea a été célébrée ce matin au mont Preah Reachtroap à Oudong, district de Ponhea Leu, province de Kandal, où se situe un stupa de reliques du Bouddha, sous la présidence de Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum, président du Sénat.

De nombreux officiels de haut rang et fonctionnaires, ainsi que des milliers de fidèles ont également participé à cette célébration annuelle.

Les fidèles ont, à cette occasion, remis à tour des offrandes à 300 bonzes, y compris le vénérable Tep Vong, patriarche suprême général de l’Ordre Dhamma Mahanikaya du Cambodge, et le vénérable Bour Kry, patriarche suprême général de l’Ordre Dhammayuttikaya du Cambodge.

A noter que Meak Bochea commémore un grand meeting du Bouddha et 1.250 disciples, et c’est le jour où le Bouddha a annoncé son décès qui se passerait trois mois plus tard.

Par C. Nika