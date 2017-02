Le Cambodge célébrera la Fête de Meak Bochea demain

AKP Phnom Penh, 10 février 2017 –

Le Cambodge célébrera la fête religieuse de Meak Bochea le 11 février au mont Preah Reachtroap à Oudong, district de Ponhea Leu, province de Kandal, où se situe un stupa de reliques du Bouddha.

Des hauts officiels du Parlement et du gouvernement ainsi que de nombreux fidèles participeront à cette fête.

Environ 300 bonzes seront invités à cette célébration religieuse annuelle.

A noter que Meak Bochea commémore un grand meeting de Bouddha et 1.250 disciples, et c’est le jour où le Bouddha a annoncé son décès qui se passerait trois mois plus tard.

Par C. Nika