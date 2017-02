Le ministre de l’Agriculture reçoit l’ambassadeur japonais

AKP Phnom Penh, 10 février 2017 –

Veng Sakhon, ministre cambodgien de l’Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, s’est entretenu hier après-midi avec l’ambassadeur du Japon au Cambodge, Hidehisa Horinouchi.

Selon le ministère de l’Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, le diplomate japonais a noté la contribution essentielle du secteur agricole au développement économique du Cambodge, soit environ 30% du PIB, et a exprimé la volonté du gouvernement japonais de soutenir des projets d’aquaculture et des projets d’agriculture communautaire au Cambodge.

Hidehisa Horinouchi a également informé M. le ministre que le Japon se concentrait sur la production d’éthanol à partir de manioc dans la province de Battambang.

Pour sa part, Veng Sakhon a profondément remercié le gouvernement et le peuple du Japon pour leur soutien au développement du Cambodge et a demandé à l’ambassadeur japonais d’aider à promouvoir encore davantage les investissements japonais au Cambodge, particulièrement dans le secteur agricole.

Par C. Nika