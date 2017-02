Samdech Hun Sèn visite quatre écoles et deux centres pédagogiques à Prey Veng

AKP Prey Veng, 10 février 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn rend visite aux enseignants et élèves de quatre écoles et deux centres pédagogiques le long de son chemin à la province de Prey Vèng et dans la ville provinciale de Prey Vèng, ce matin.

Photo: Kok Ky