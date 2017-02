Le secrétaire général du CDC reçoit un groupe d’investisseurs japonais

AKP Phnom Penh, 10 février 2017 –

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, Sok Chenda Sophea, secrétaire général du Conseil pour le développement du Cambodge (CDC), a reçu hier après-midi un groupe d’investisseurs japonais dirigé par KeiichiYamada, directeur général du Bureau international des affaires de la Banque Oita.

A cette occasion, Sok Chenda Sophea a exprimé son accueil chaleureux à la délégation japonaise et l’a informée des opportunités et du potentiel d’investissements au Cambodge. Il a, en outre, souligné la stabilité politique et macroéconomique et la sécurité dans le pays, les facteurs importants qui maintiennent la croissance économique cambodgienne à 7,7% en moyenne au cours des deux dernières décennies.

Le Cambodge a été reconnu comme l’un des huit pays de forts taux de croissance dans le monde, a-t-il souligné.

De plus, Sok Chenda Sophea a mis l’accent sur la politique de développement industriel du Cambodge 2015-2025, le potentiel de sa main-d’œuvre jeune et les préférences commerciales avec l’UE et d’autres grands marchés.

Pour sa part, Keiichi Yamada a félicité le gouvernement royal du Cambodge de ses réalisations et a exprimé la satisfaction des investisseurs japonais ayant des activités commerciales au Cambodge.

L’année dernière, le Japon a été classé au troisième rang des plus grands investisseurs étrangers au Cambodge, avec 822 millions de dollars comme capital d’investissement, soit environ 22,78% des investissements étrangers totaux dans le Royaume.

Par C. Nika