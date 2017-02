Le Premier ministre reprend sa visite provinciale

AKP Phnom Penh, 10 février 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, est parti ce matin pour Prey Veng, une province du Sud-Est, pour rendre visite aux fonctionnaires, forces armées et autorités locaux, ainsi que pour voir les réalisations et les défis de la province.

Selon sa page Facebook officielle, Samdech Techo Hun Sèn a quitté Phnom Penh vers 5h30 et il est maintenant dans la province de Prey Vèng.

Le chef du gouvernement royal a également exprimé son appréciation à la paix et aux réalisations du pays. “J’ai vu les gens voyager le long de la route sans crainte même si ce n’était pas encore l’aube. Avant la construction des ponts Prêk Tamak et Neak Loeung, Prey Vèng et Svay Rieng semblaient loin, nous avions besoin d’utiliser le ferry pour atteindre ces provinces, mais maintenant c’est beaucoup plus facile [avec ces ponts]“, a-t-il dit.

Comme lors des précédentes visites provinciales, Samdech Hun Sèn a pris son temps pour rendre visite à des enseignants et élèves de différentes écoles.

Par C. Nika