Le ministère de l’Intérieur appelle au renforcement de la délivrance des actes de naissance pour les bébés nés de pères étrangers

AKP Phnom Penh, 09 février 2017 –

Le ministère de l’Intérieur a ordonné aux conseils communaux et de quartiers dans tout le pays de bien vérifier avant de délivrer des actes de naissance aux bébés nés de mères cambodgiennes, mais de pères étrangers.

Cette mesure visant à combattre la maternité de substitution au Cambodge a été prise dans une réunion du Comité national de lutte contre le trafic d’êtres humains tenue le 8 février sous la présidence de Mme Chou Bun Eng, secrétaire d’Etat à l’Intérieur.

Mme Chou Bun Eng a, à cette occasion, souligné que la maternité de substitution était illégale au Cambodge comme dans d’autres pays et que même si le Royaume n’avait pas encore eu de loi sur la maternité de substitution, il existait de nombreuses lois concernées en vigueur, y compris le code pénal, le code civil, la loi sur l’adoption, des Prakas du ministère de la Santé, etc. qui pouvaient être utilisés pour accuser les mères porteuses et les complices.

La secrétaire d’Etat à l’Intérieur a, en outre, demandé à toutes les parties concernées et aux conseils communaux et de quartiers d’apporter des contributions à la création de la loi sur la maternité de substitution.

Par C. Nika