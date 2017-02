Le Festival Japon-Cambodge Kizuna 2017 aura lieu vers fin février

AKP Phnom Penh, 09 février 2017 –

L’Ambassade du Japon, en collaboration avec le Centre de coopération Cambodge-Japon (CJCC) et le Centre de la Fondation japonaise en Asie, organisera le 6e Festival Japon-Cambodge Kizuna au CJCC dans la quatrième semaine de ce mois-ci, a fait savoir un communiqué de presse de l’Ambassade du Japon au Cambodge.

Le spectacle de TEMPURA KIDZ (un groupe japonais de danse moderne), le concert de Tokiko Kato (une célèbre chanteuse japonaise), le concours Yukata (costume traditionnel japonais) et le 10e concert classique d’amitié Japon-Cambodge figureront aux programmes de l’événement qui se tiendra du 23 au 26 février sous le thème de “Voler au Japon”, a indiqué la même source.

De plus, a ajouté le communiqué, il y aura beaucoup d’autres programmes comme des spectacles et des séminaires de danse moderne japonaise, une présentation d’arts martiaux, des défilés de mode, une présentation d’un calcul rapide à l’aide d’un abaque, des séances d’arrangement floral et de calligraphie … ainsi que diverses conférences et expositions.

Par C. Nika