Le Cambodge a besoin de 12 à 13 milliards de dollars pour les investissements publics

AKP Phnom Penh, 08 février 2017 –

Le Cambodge a besoin de 12 à 13 milliards de dollars pour le développement des infrastructures pour la prochaine décennie, a déclaré Vongsey Vissoth, ministre p.i. de l’Economie et des Finances, lors d’un séminaire consultatif sur le projet de sous-décret sur les principes directeurs généraux de la gestion des investissements publics.

Le budget pour les investissements publics généraux au Cambodge a totalement dépendu du financement extérieur, mais au cours des dernières années, un tiers du financement est provenu du budget du gouvernement royal et les deux tiers, du soutien extérieur, dont 85% étaient des prêts et 15% des dons, a-t-il ajouté.

Cela reflète la croissance progressive du budget national d’une année à l’autre, a souligné le ministre p.i.

Le Cambodge a donc besoin d’un système de gestion des investissements publics complet, efficace, transparent et responsable pour assurer les résultats potentiels et fructueux des projets d’investissements publics.

Selon Vongsey Vissoth, le projet de sous-décret vise à définir les principes et les procédures directeurs pour identifier, étudier, préparer, sélectionner et appliquer tous les projets d’investissements publics et pour lier le programme triennal d’investissements publics à la planification budgétaire à court et moyen terme.

Par C. Nika