Le Premier ministre explique les progrès dans le secteur religieux

AKP Phnom Penh, 08 février 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a noté le développement du secteur religieux au Cambodge, soulignant qu’il y a quatre raisons importantes.

Premièrement, c’est la bonne politique du Parti au pouvoir ; deuxièmement, la croyance du peuple envers la religion ; troisièmement, le meilleur niveau de vie du peuple ; et dernièrement, la paix et la sûreté qui règnent dans le pays, a expliqué Samdech Techo Hun Sèn au cours de l’inauguration de nouvelles réalisations religieuses dans la pagode Prêk Pra, située dans l’arrondissement Chbar Ampov, à Phnom Penh, ce matin.

Le Cambodge est reconnu par sa liberté religieuse même si le bouddhisme est la religion d’Etat. 95% de la population d’environ 15 millions sont bouddhistes et il y a au total 4.514 pagodes et 56.820 bonzes à travers le pays. L’Islam compte environ 300.000 fidèles, et quelque 0,25% des Cambodgiens partiquent le christianisme, l’animisme, etc.

Par S. Chhavy