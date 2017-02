Concours de selfies pendant l’équinoxe annoncé

AKP Phnom Penh, 08 février 2017 –

Le ministère cambodgien du Tourisme organisera un concours de selfies capturant le soleil levant sur la tour centrale du Temple d’Angkor Wat, dans la province de Siem Reap, pendant l’équinoxe.

D’après l’annonce du ministère, ce concours, le deuxième de ce genre, aura lieu sous le thème “Selfie de merveilleux Angkor”.

Trois meilleurs selfies obtiendront un certificat d’appréciation délivré par le ministère du Tourisme et une somme de 1.000.000, 800.000 et 500.000 riels (environ 250, 200 et 125 dollars américains) respectivement pour les premier, deuxième et troisième prix.

A noter que ce phénomène surnaturel ne se produit que deux fois par an, la première en mars et la seconde en septembre. Cette année, le moment où le soleil se lève au-dessus de la tour centrale du Temple d’Angkor Wat pourrait être entre les 20 et 21 mars, de 5h et 7h du matin.

Par Keat Sokchea