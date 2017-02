Bon résultat de la culture de pommes de terre à titre d’essai au Cambodge

AKP Phnom Penh, 08 février 2017 –

Le Cambodge est en train de tester la plantation de différentes variétés de pommes de terre à Mondulkiri, une province montagneuse du nord-est, selon la presse locale.

En collaboration avec le Projet coréen sur l’agriculture internationale (KOPIA), l’Université royale d’agriculture et la Direction générale de l’agriculture relevant du ministère de l’Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche du Cambodge ont travaillé sur cette culture de pommes de terre à titre d’essai.

Song Kheang, chef du service provincial de l’agriculture, des forêts, de la chasse et de la pêche de Mondulkiri, a été cité par la même source que 11 variétés de pommes de terre d’Allemagne, de Corée et du Vietnam avaient été sélectionnées pour la culture d’essai à Sèn Monorom, Bou Sra et Dak Dam.

Après trois mois de la culture, Song Kheang a remarqué que la qualité de ces pommes de terre cultivées n’était pas différente à celle des pommes de terre importées et que cette culture à titre d’essai avait donné un rendement de 12 à 15 tonnes à l’hectare.

Comme la culture de pommes de terre n’est pas pratiquée au Cambodge, cette initiative contribuera à réduire l’importation de ce légume de pays voisins.

Par Chea Pharith