Le Cambodge et la Thaïlande discutent de la coopération dans la protection des travailleurs migrants cambodgiens en Thaïlande

AKP Phnom Penh, 07 février 2017 –

Une délégation de la Commission pour la légalisation des travailleurs cambodgiens résidant et travaillant en Thaïlande dirigée par son vice-président, Hun Manet, est en visite en Thaïlande pour discuter de la coopération avec la partie thaïlandaise, d’après la presse locale.

Hier après-midi, Hun Manet s’est entretenu avec Sirichai Ditthakul, ministre thaïlandais du Travail, lors duquel la partie thaïlandaise a accepté de permettre à la Commission de délivrer et de distribuer des passeports, des documents de voyage et des OCWC (cartes des travailleurs cambodgiens à l’étranger) directement aux travailleurs dans les usines et les entreprises en Thaïlande employant à partir de 80 travailleurs cambodgiens.

En plus du bureau existant pour la délivrance des passeports, des documents de voyage et des OCWC à l’Ambassade royale du Cambodge à Bangkok, le Cambodge a été autorisé à ouvrir cinq autres bureaux dans cinq provinces thaïlandaises.

Par ailleurs, le Cambodge pourra reprendre la collecte de données et la vérification de la nationalité des travailleurs migrants cambodgiens qui détiennent des cartes roses, après l’ouverture de ces cinq nouveaux bureaux, et les bureaux d’immigration thaïlandais fourniront des permis de séjour aux travailleurs cambodgiens titulaires de cartes roses.

Les deux parties sont aussi tombées d’accord pour créer un groupe de travail ad hoc chargé de préparer un plan d’action pour la mise en œuvre des tâches mentionnées ci-dessus.

Par C. Nika