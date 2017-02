Le ministre cambodgien de l’Economie en visite au Japon

AKP Phnom Penh, 07 février 2017 –

Une délégation cambodgienne dirigée par le ministre d’Etat Aun Porn Moniroth, ministre de l’Economie et des Finances, est en visite d’une semaine au Japon jusqu’au 11 février pour promouvoir et renforcer la coopération entre les deux pays, selon un porte-parole du ministère de l’Economie et des Finances.

Pendant son séjour au Japon qui a commencé depuis le 5 février, la délégation cambodgienne aura des entretiens avec ses homologues japonais du ministère des Finances, du ministère des Affaires étrangères, de la Banque du Japon et de l’Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA), a-t-il indiqué.

Elle visitera également, a poursuivi le porte-parole, la Fédération japonaise de karaté-do, l’Association khméro-japonaise, l’Institut national des sciences et technologies industrielles avancées, l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise, l’Organisation nationale de recherche agricole et alimentaire, etc.

En outre, a-t-il souligné, le ministre d’Etat Aun Porn Moniroth prononcera un discours d’ouverture lors du Forum d’investissement Cambodge-Japon sur la situation économique et la politique d’investissement au Cambodge. Il soulignera les progrès récents du pays et encouragera les investisseurs japonais au Cambodge.

Par C. Nika