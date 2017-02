Le Premier ministre souligne l’importance de l’harmonisation raciale et religieuse

AKP Phnom Penh, 06 février 2017 –

Le Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, a souligné l’importance de l’harmonisation raciale et religieuse dans le développement du pays.

« Notre nation a traversé de nombreuses étapes. Malgré de différentes races et croyances religieuses, nous sommes sur le même bateau. Si le bateau s’enfonce, nous mourrons tous. En revanche, si le bateau flotte et se déplace rapidement, nous s’avançons ensemble rapidement », a expliqué le 4 février Samdech Techo Premier ministre au moment où son épouse et lui ont présidé le dîner de solidarité avec l’Association khméro-chinoise au Cambodge, au Centre de conférence et d’exposition Koh Pich, à Phnom Penh.

« Nous n’avons donc pas d’autre choix que de faire de notre mieux pour s’avancer sans penser aux différences raciales et religieuses », a-t-il souligné.

Samdech Techo Hun Sèn a également exprimé sa fierté de l’harmonisation raciale et religieuse au Cambodge.

Il s’agissait du premier dîner de solidarité entre le chef du gouvernement cambodgien et les Cambodgiens d’origine chinoise.

A rappeler que Samdech Techo Hun Sèn participe annuellement à un dîner de Ramadan (Iftar) avec la communauté musulmane au Cambodge et a eu la première rencontre avec les dirigeants de la communauté chrétienne à travers le pays en juin dernier.

Par C. Nika