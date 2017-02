Samdech Hun Sèn réaffirme le soutien du Cambodge à la politique d’Une seule Chine

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a réaffirmé la position irréversible du Cambodge de soutenir la politique d’Une seule Chine et de renforcer la coopération du partenariat stratégique global entre le Cambodge et la Chine.

L’engagement a été pris lors d’un dîner de solidarité avec l’Association khméro-chinoise au Cambodge tenue samedi au Centre de conférence et d’exposition Koh Pich, à Phnom Penh, avec la participation de près de 5.000 personnes.

Le Cambodge accueille tous les hommes d’affaires de Taïwan, mais Taïwan ne peut pas ouvrir son bureau de représentation commerciale au Cambodge, a-t-il souligné.

Samdech Techo Hun Sèn a appelé tous les Cambodgiens d’origine chinoise à contribuer à promouvoir la mise en œuvre de la coopération du partenariat stratégique global entre les deux pays afin d’augmenter les échanges commerciaux bilatéraux à 5 ​​milliards de dollars comme prévu et d’attirer de plus en plus de touristes chinois au Cambodge.

Selon Oknha Pung Kheav Sè, président de l’Association khméro-chinoise au Cambodge, fondée en décembre 1990, l’Association est composée de 140 associations différentes. Actuellement, il y a environ 1 million de Cambodgiens d’origine chinoise et de ressortissants chinois dans le Royaume.

Article en khmer par Chim Nary

Article en français par C. Nika