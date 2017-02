Le président de l’AN encourage les investisseurs allemands à investir au Cambodge

AKP Phnom Penh, 06 février 2017 –

Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’Assemblée nationale (AN) du Cambodge, a encouragé encore des investisseurs et des touristes allemands à investir et à visiter le Cambodge.

L’encouragement s’est fait vendredi dernier au Palais de l’AN au moment où il a reçu Dagmar G. Wöhrl, présidente de la Commission de la coopération économique et du développement du Bundestag allemand.

Samdech Héng Samrin a qualifié la visite de Mme Wöhrl de très “importante” pour les AN des deux pays et a souligné que le développement du Cambodge ne pouvait pas être séparé des contributions des pays régionaux et mondiaux, y compris l’Allemagne.

Pour sa part, Dagmar G. Wöhrl a noté le progrès remarquable du Cambodge et affirmé le soutien continu de l’Allemagne au Cambodge.

A noter que les deux pays marquent cette année le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Par Chanseng