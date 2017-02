Prochaine visite de trois navires des Forces maritimes d’autodéfense japonaises au Cambodge

AKP Phnom Penh, 06 février 2017 –

Trois navires des Forces maritimes d’autodéfense japonaises (JMSDF) effectueront une visite au Cambodge la semaine prochaine, dans le cadre de leur formation, lit-on un communiqué de presse de l’Ambassade du Japon rendu public ce matin.

Les navires “MAKINAMI”, “ASAYUKI” et “SHIMAYUKI” dirigés par le capitaine Masahiko Kawakubo, commandant de la Division d’escorte 13 de JMSDF, arriveront au Port autonome de Sihanoukville le 13 février, dans la matinée, et resteront au Cambodge jusqu’au 16 février, a indiqué la même source.

“Cette visite vise à renforcer l’amitié entre le Japon et le Cambodge à travers de divers programmes d’échanges et à donner des opportunités aux 110 nouveaux étudiants-officiers de s’informer de la culture et du secteur militaire du Cambodge”, a souligné le communiqué.

Selon le communiqué, à la suite de son arrivée, le capitaine Masahiko Kawakubo visitera la base navale de Ream, le Bureau provincial de Preah Sihanouk et le Port autonome de Sihanoukville. Le jour suivant, il projette de se rendre à la capitale de Phnom Penh pour faire une visite de courtoisie au commandant des forces navales cambodgiennes.

Par C. Nika