Le Premier ministre ne s’oppose pas à la convocation de ses ministres par les députés de l’opposition

AKP Phnom Penh, 03 février 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a réaffirmé hier sa position sur la convocation de ses ministres pour être interrogés par les députés de l’opposition à l’Assemblée nationale (AN).

Au cours de la remise des certificats de fin d’études à des étudiants de l’Université nationale de gestion (NUM) tenue le 2 février au Centre de conférence et d’exposition Koh Pich, à Phnom Penh, Samdech Techo Hun Sèn a précisé qu’il ne s’opposerait pas à la convocation de ses ministres si les députés de l’opposition respectaient la loi.

Le chef du gouvernement cambodgien a expliqué qu’il autoriserait ses ministres à répondre à l’AN au cas où les députés de l’opposition participeraient régulièrement aux sessions de l’AN et accepteraient la clarification de ces ministres.

“Vous n’avez pas le droit de convoquer un ministre pour répondre à l’AN si vous ne respectez pas la loi et vos rôles … En outre, quand un ministre convoqué répond à vos questions, vous acceptez sa clarification, mais quand vous parlez aux médias, vous dites que sa clarification n’est pas juste”, a-t-il ajouté.

A noter que les députés de l’opposition ont récemment convoqué le général Tea Banh, vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale ; Veng Sakhon, ministre de l’Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche ; et Ith Samheng, ministre du Travail et de la Formation professionnelle.

Par C. Nika