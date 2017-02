Projet de construire une autre centrale à charbon dans la province de Preah Sihanouk

AKP Phnom Penh, 02 février 2017 –

Une autre centrale à charbon d’une puissance de 270 mégawatts sera construiite à Sihanouk-ville, province de Preah Sihanouk, pour remplacer le projet de construction du barrage hydroelectrique de Cheay Areng suspendu.

Suy Sèm, ministre des Mines et de l’Energie a déclaré ainsi lors de l’ouverture de la réunion annuelle de l’Autorité de l’électricité du Cambodge pour faire le bilan du travail en 2016 et fixer les tâches en 2017 tenue récemment à Phnom Penh.

Pour répondre au besoin de l’électricité à Phnom Penh, et surtout pour éviter l’interruption de l’électricité dans la capitale, nous devons construire une centrale d’électricité d’une puissance d’au moins de 200 mégawatts près ou dans la capitale de Phnom Penh en 2019-2020, a souligné Suy Sèm. Cependant, à cause de la question environnementale et d’autres problèmes, la nouvelle centrale doit être construite à Sihanouk-ville.

Au début de cette année, a-t-il affirmé, nous mettrons en service une machine de production de l’électricité alimentée en houille d’une puissance de 135 mégawatts dans la province de Preah Sihanouk.

Par Chea Pharith