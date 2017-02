Lancement du nouveau site Internet de l’Autorité Apsara

AKP Phnom Penh, 1er février 2017 –

L’Autorité Apsara a développé un nouveau site Internet qui non seulement fournit des informations détaillées sur les sites touristiques sous sa gestion, mais aussi encourage les commentaires des navigateurs en vue de promouvoir encore davantage ses services.

Lancé officiellement aujourd’hui, le nouveau site Internet : www.angkor.com.kh offre des informations sur l’histoire de l’ère angkorienne, sur les sites touristiques clés, les services touristiques et d’autres informations importantes.

Sok Sangvar, directeur général adjoint de l’Autorité Apsara, a souligné que ce nouveau site, actuellement en anglais, servirait également de plate-forme pour obtenir des commentaires des navigateurs, en particulier les touristes, sur la qualité de la prestation de services par l’autorité et au-delà.

Le développement du nouveau site Internet qui a pris presqu’un an, a-t-il ajouté, a fait l’objet d’une consultation avec le secteur privé concerné, comme les associations de guides touristiques et d’agences de voyages afin de bien assurer son aspect et sa qualité.

En plus, l’Autorité Apsara a son propre site Internet (www.apsaraauthority.gov.kh) et sa page Facebook pour donner des informations sur ses rôles, ses responsabilités et ses réalisations destinées principalement aux chercheurs.

Par C. Nika