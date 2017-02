Cérémonie de clôture du 25e Congrès des bonzes

AKP Phnom Penh, 1er février 2017 –

Mme Mèn Sam An (photo 1), vice-Premier ministre et ministre des Relations avec le Parlement et de l’Inspection, s’adresse aux participants au moment où elle préside la cérémonie de clôture du 25e Congrès des bonzes cambodgiens, tenue dans l’après-midi du 31 janvier à la Salle de conférence Chaktomuk, à Phnom Penh.

Photo : Sin Sareth