Plainte contre Sam Rainsy: Le Premier ministre acceptera l’indemnisation

AKP Phnom Penh, 1er février 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a affirmé qu’il accepterait l’indemnisation dans une plainte apportée contre Sam Rainsy, président du Parti de sauvetage national du Cambodge (CNRP), en auto exil.

Lors d’une session extraordinaire de l’Assemblée nationale (AN) de la 5e législature tenue hier, Samdech Techo Hun Sèn a dit qu’après la proclamation du verdict final contre le leader de l’opposition, son avocat demanderait au tribunal de geler les propriétés de Sam Rainsy dans le pays.

Selon lui, ces propriétés comprennent le siège du CNRP qui a été enregistré sous son nom et un certain nombre de terrains dans la province de Preah Sihanouk.

« Cette fois-ci, j’accepte l’indemnisation! Non seulement 100 riels comme dans le cas de Mme Thak Lany (sénatrice du Parti de l’opposition qui a été condamnée par contumace à 18 mois de prison et à une amende de 8 millions de riels, soit environ 2.000 dollars américains, mais elle ne paie que 100 riels comme indemnisation symbolique à Samdech Techo Hun Sèn pour l’avoir accusé sans fondement d’impliquer dans l’assassinat de l’analyste politique Kem Ley en juillet dernier », a-t-il souligné.

« Je ne plaisante pas, je vais demander 1 million de dollars [...] Je ne vais pas retirer cette plainte », a dit Samdech Techo Hun Sèn, ajoutant qu’il utilisera cette somme d’argent pour construire des maisons pour des personnes handicapées.

Il y a sept différentes plaintes contre Sam Rainsy entre 2016 et 2017, dont une pour incitation liée à l’assassinat de Kem Ley et six autres sont des cas de diffamation déposés par le président de l’AN, Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin ; le Premier ministre Samdech Techo Hun Sèn ; le vice-Premier ministre Hor Namhong ; le ministre délégué auprès du Premier ministre, Som Soeun ; et Mlle Thy Sovantha, une militante sociale.

Par C. Nika