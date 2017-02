Le Cambodge et la Corée du Sud signent deux accords de prêt de 420 millions de dollars

AKP Phnom Penh, 31 janvier 2017 –

Le gouvernement royal du Cambodge (GRC) et le gouvernement de la République de Corée (RDC) ont signé ce matin l’Arrangement-cadre relatif aux prêts du Fonds de coopération au développement économique (FCDE) pour la période 2016-2018.

Ce document a été signé par Prak Sokhonn, ministre d’Etat et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et Kim Weon-jin, ambassadeur de la RDC au Cambodge.

Dans le cadre de cet accord, le gouvernement coréen s’est engagé à accorder des prêts au GRC jusqu’à 350 millions de dollars américains, et les deux gouvernements travailleront en étroite collaboration pour développer des projets dans divers secteurs comme le transport, la santé et le développement rural.

De plus, les deux parties ont aussi signé l’Arrangement relatif à un prêt du FCDE pour le projet d’amélioration de la Nationale 48 de 150 km de long dans la province de Koh Kong, avec un montant de 67,4 millions de dollars.

Ces accords de prêt contribueront à renforcer davantage les relations de coopération entre les deux pays, qui marquent le 20e anniversaire du rétablissement de leurs relations diplomatiques.

Depuis 2001, le gouvernement coréen a versé 882,7 millions de dollars pour soutenir 21 projets FCDE au Cambodge.

Par C. Nika