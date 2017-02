Soutien de l’Australie au CGPN dans l’élaboration d’un plan de sécurité locale dans quatre capitale et provinces

AKP Phnom Penh, 31 janvier 2017 –

Le Commissariat général de la police nationale du Cambodge (CGPN) est en train d’élaborer un plan de sécurité dans quatre capitale et provinces grâce au soutien financier du gouvernement australien.

Selon Keat Chantharith, porte-parole du CGPN, le gouvernement de l’Australie a financé le CGPN avec un montant de plus de 4 millions de dollars américains.

Le financement, a-t-il ajouté, servira à élaborer un plan global visant à promouvoir la sécurité locale afin de renforcer la confiance envers les autorités au sein des communautés.

Le plan sera mis en œuvre dans quatre capitale et provinces dont Phnom Penh, Battambang, Kratié et Prey Vèng.

Il couvrira des questions de sécurité essentielles comme la répression des cas de drogue et de jeux d’argent, la prévention de la violence contre les enfants et les femmes, etc.

Par C. Nika