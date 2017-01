La RDC accordera des prêts de plus de 400 millions de dollars au Cambodge

AKP Phnom Penh, 30 janvier 2017 –

Deux documents sur les prêts d’une valeur de plus de 400 millions de dollars américains de la République de Corée (RDC) au Cambodge seront signés demain entre le ministre d’Etat Prak Sokhonn, ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et l’ambassadeur sud-coréen, Kim Weon Jin.

D’après un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale rendu public cet après-midi, le premier document sera l’Arrangement-cadre relatif aux prêts du Fonds de coopération au développement économique d’un montant de 350 millions de dollars pour la période 2016-2018. Ces prêts seront utilisés pour financer les projets prioritaires dans les domaines des infrastructures, de l’irrigation, de la santé, des routes rurales et des égouts.

Le deuxième document sera, a ajouté le communiqué, l’Arrangement relatif à un prêt du Fonds de coopération au développement économique pour le projet d’amélioration de la Nationale 48 avec un montant de 67.434.000 dollars.

Le soutien continu de la RDC a bien répondu aux efforts du gouvernement royal du Cambodge pour améliorer le développement socio-économique et a contribué à maintenir une croissance économique stable, a souligné la même source.

Par C. Nika