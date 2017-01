22 jeunes cambodgiens en visite au Japon

AKP Phnom Penh, 30 janvier 2017 –

Vingt-deux (22) jeunes cambodgiens sont en visite au Japon depuis le 29 janvier avec leurs homologues d’autres pays de l’ASEAN, du Timor-Leste et de l’Inde.

La visite, qui se tiendra jusqu’au 7 février, est faite à l’invitation du ministère japonais des Affaires étrangères dans le cadre de JENESYS 2016, un programme d’échange pour élèves, étudiants et jeunes du Japon et des pays de l’Asie de l’Est, lit-on un communiqué de l’Ambassade du Japon.

Selon la même source, après avoir visité Tokyo, les participants visiteront la préfecture de Kumamoto qui est en réhabilitation après avoir été détruite par un grand tremblement de terre en avril 2016 ou dans la région de Chubu ou Kansai pour participer à des programmes d’échange avec diverses institutions et entreprises privées. Ils auront également l’opportunité de visiter des monuments historiques et de participer à un programme d’échange scolaire.

JENESYS a pour but de promouvoir la confiance et la compréhension mutuelles entre le peuple du Japon et des pays et régions participants et de construire une base pour l’amitié et la coopération futures, a souligné le communiqué, indiquant que dans le cadre de ce programme, le ministère des Affaires étrangères du Japon a invité plus de 2.000 jeunes cambodgiens depuis 2007.

Par C. Nika