Projet de promouvoir Battambang en tant que destination touristique patrimoniale

AKP Phnom Penh, 30 janvier 2017 –

Le ministère du Tourisme a envisagé de promouvoir la province de Battambang, située dans la partie nord-ouest du Cambodge, comme une destination touristique patrimoniale, d’après la presse locale.

Thong Khon, ministre du Tourisme, a été cité par la même source que l’effort serait réalisé grâce à une collaboration avec la Hongrie, dans l’espoir d’attirer encore des visiteurs européens au Cambodge.

Ho Vandy, secrétaire général de la Fédération nationale du tourisme du Cambodge, a souligné le haut potentiel touristique de Battambang qui a bien préservé de nombreuses constructions patrimoniales et qui possède de bonnes infrastructures routières ainsi que d’autres attractions touristiques.

La promotion de Battambang en tant que destination touristique patrimoniale est l’une des initiatives du gouvernement royal du Cambodge et du ministère du Tourisme afin non seulement d’attirer plus de touristes, mais aussi d’encourager leur séjour plus long dans le Royaume.

A noter qu’au total, 5 millions de touristes étrangers ont visité le Cambodge en 2016, soit une hausse de 5% par rapport à 2015.

Par C. Nika