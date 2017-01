Le secteur de la construction crée 190.000-200.000 emplois par jour

AKP Phnom Penh, 27 janvier 2017 –

Le secteur de la construction, l’un des principaux piliers de la croissance économique du Cambodge, a créé de 190.000 à 200.000 emplois quotidiennement en 2016, a fait savoir un rapport annuel du ministère de l’Aménagement territorial, de l’Urbanisation et de la Construction.

Ce chiffre représente une augmentation d’environ 33% par rapport à l’année précédente, a ajouté le rapport.

Seul à Phnom Penh, a précisé la même source, le secteur de la construction employait de 140.000 à 150.000 ouvriers par jour. Les ouvriers non qualifiés gagnent généralement entre 120 et 200 dollars américains et les ouvriers qualifiés, de 300 à 450 dollars, tandis que les ingénieurs et les architectes touchent de 350 à 2.500 dollars par mois.

A noter qu’en 2016, le secteur de la construction a attiré 2.636 projets sur une superficie totale de 14 millions de m2.

Le capital total d’investissement dans le secteur de la construction a été enregistré à plus de 8,5 milliards de dollars l’an dernier, soit une hausse remarquable de 155,6% contre seulement 3,3 milliards de dollars en 2015, lors de laquelle 2.305 projets sur plus de 7 millions de m2 ont été approuvés par le ministère.

Par C. Nika