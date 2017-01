Danse du lion au Palais royal

AKP Phnom Penh, 27 janvier 2017 –

Spectacle de la danse traditionnelle du lion à Preah Ang Dongker, l’un des plus grands lieux sacrés au Cambodge, et dans le Palais royal, à la veille du Nouvel An chinois, à Phnom Penh, le 27 janvier 2017.

Il est important pour toutes les troupes de danse de lion à Phnom Penh de présenter leur respect à ces deux lieux, puis à l’Ambassade de Chine, avant de donner leur spectacle à d’autres endroits.

Photo: Khem Sovannara