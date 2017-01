Samdech Hun Sèn reçoit le président de Kolao Group

AKP Phnom Penh, 27 janvier 2017 –

Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a reçu hier après-midi au Palais de la Paix, à Phnom Penh, Oh Sei Young, président de Kolao Group, une société sud-coréenne.

Selon Eang Sophalleth, assistant du Premier ministre cambodgien, Oh Sei Young a, à cette occasion, félicité le Cambodge de ses remarquables progrès par rapport à sa précédente visite dans le Royaume en 1992.

Oh Sei Young a souhaité le soutien de Samdech Techo Hun Sèn au projet de sa société d’investir dans une zone économique spéciale au Cambodge par la création d’une usine d’assemblage d’automobiles et de motocyclettes et l’ouverture d’une banque.

Dans sa réponse, le chef du gouvernement royal a exprimé son soutien en principe à ce projet d’investissement, espérant que la prochaine usine assemblera des voitures pour le marché local et l’exportation. Il a aussi encouragé la société sud-coréenne à continuer de travailler avec le Conseil du développement du Cambodge.

A noter que Kolao Group investit dans de différents secteurs comme l’industrie automobile, les finances, la construction, l’environnement, la logistique, etc. La société a commencé en Corée du Sud, et puis s’est étendue dans toute l’Asie (Myanmar, Vietnam, Laos et Cambodge).

Par C. Nika