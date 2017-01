Le PM cambodgien obtient le Trophée du président du CIO

AKP Phnom Penh, 26 janvier 2017 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a obtenu le Trophée du président du Comité international olympique (CIO).

La cérémonie de remise de ce prix a eu lieu hier après-midi au Palais de la Paix, à Phnom Penh.

Samdech Techo Hun Sèn a remercié le CIO de ce prix prestigieux. « Ma femme, ma famille et moi, ous avons un grand honneur d’obtenir aujourd’hui le Trophée du président du CIO. Ce prix est pour le Cambodge, en particulier les sportifs dans tout le pays qui ont contribué activement avec le gouvernement royal et moi dans la promotion du secteur sportif national et du mouvement olympique [...] », a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement cambodgien a également mis l’accent sur la détermination et les préparatifs du Cambodge pour les 32es SEA Games en 2023.

Par C. Nika