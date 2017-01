27e Session technique du CIC-Angkor à Siem Reap

AKP Siem Reap, 25 janvier 2017 –

Le Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement du site historique d’Angkor (CIC-Angkor) organise sa 27e Session technique sous la coprésidence de Takahisa Tsugawa, ministre/chef de mission adjoint de l’Ambassade du Japon, et de Guillaume Narjollet, conseiller de coopération et d’action culturelle auprès de l’Ambassade de France, le 24 janvier à la province de Siem Reap.

Photo: Hang Seak