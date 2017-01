Entretien officiel entre les ministres cambodgien et laotien des AE

AKP Phnom Penh, 25 janvier 2017 –

Le ministre d’Etat Prak Sokhonn, ministre cambodgien des Affaires étrangères (AE) et de la Coopération internationale, a eu hier après-midi à Phnom Penh un entretien officiel avec Saleumxay Kommasith, ministre des AE de la République démocratique populaire lao, en visite au Cambodge.

L’entretien portait sur le renforcement de la coopération bilatérale et la promotion des échanges d’informations et du partage d’expériences entre les hauts officiels, a rapporté Chum Sounry, porte-parole du ministère des AE et de la Coopération internationale (MAE-CI), après la rencontre.

D’après le porte-parole, Prak Sokhonn a informé son hôte de l’expérience du MAE-CI dans l’utilisation des réseaux sociaux comme Telegram et WhatsApp pour la communication entre les officiels importants, et a donc souhaité la création d’un réseau de communication entre les ministères des AE des deux pays, au niveau de directeur général.

Le chef de la diplomatie cambodgienne a également affirmé que le Cambodge était prêt à participer à la 13eRéunion du Comité mixte Cambodge-Laos pour la coopération bilatérale, à l’invitation de la partie laotienne.

Prak Sokhonn a hautement apprécié les efforts conjoints des deux parties dans la lutte contre le trafic de drogue et d’êtres humains.

Par C. Nika