La gestion macroéconomique de 2017 se concentre sur trois principaux aspects

AKP Phnom Penh, 25 janvier 2017 –

La préparation et la gestion macroéconomique et budgétaire de 2017 se concentrent sur trois aspects principaux, a fait savoir lundi Vongsey Vissoth, secrétaire d’Etat à l’Economie et aux Finances, dans un forum public sur le budget national de 2017.

Premièrement, pour assurer la tenue harmonieuse, transparente et acceptable des élections des conseils communaux en 2017; deuxièmement, pour soutenir le changement socio-économique du pays en mettant l’accent sur les secteurs clés comme l’agriculture, l’industrie, les services, etc.; et dernièrement, pour gérer les risques tant de l’intérieur et de l’extérieur du pays, en particulier pour répondre à l’incertitude de l’économie mondiale et régionale, a-t-il expliqué.

Selon lui, le budget national de 2017 reflète les efforts, l’indépendance et la maîtrise du Cambodge sur le budget. Le budget planifié de cette année s’est élevé à quelque 5 milliards de dollars américains, soit 14 fois de plus qu’en 1994 (350 millions de dollars).

En outre, la source de financement étranger dans le budget national s’est réduite de 66% en 1994 à seulement 21% en 2017, a souligné Vongsey Vissoth.

Par C.Nika