Le Cambodge et le Laos renforcent leur coopération en matière de gestion des produits aquatiques

AKP Phnom Penh, 24 janvier 2017 –

Les officiels des Comités nationaux du Mékong et les autorités de la pêche du Cambodge et du Laos renforceront leur coopération transfrontalière pour gérer les produits aquatiques dans les provinces situées le long de la frontière commune.

La détermination a été prise lors d’une récente visite conjointe à Mékong et à Sékong qui relient les provinces cambodgiennes de Stung Trèng et Kratié aux provinces laotiennes de Champasak et Attapeu, a indiqué un communiqué de presse du Secrétariat du Comité national du Mékong du Cambodge rendu public le 23 janvier.

“Nous partageons les mêmes problèmes et préoccupations dans la gestion des produits aquatiques menacés par les activités humaines et le développement des infrastructures”, a souligné Watt Botkosal, secrétaire général adjoint du Comité national du Mékong du Cambodge.

Le projet de gestion des produits aquatiques est l’un des cinq projets bilatéraux financés par la Banque mondiale et soutenus techniquement par la Commission du Mékong (MRC).

Grâce à ce projet, les principaux problèmes ont été identifiés, notamment la pêche non durable, le manque de mise en œuvre de la loi sur la pêche et la perte de l’habitat du poisson.

Article en khmer de Chim Nary

Article en français par C. Nika