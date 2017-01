Le Cambodge obtient 8 Prix d’excellence en matière de tourisme communautaire et de homestay de l’ASEAN

AKP Phnom Penh, 23 janvier 2017 –

Les ministres du Tourisme de l’ASEAN ont la semaine dernière remis les Prix de homestay de l’ASEAN à cinq prestataires cambodgiens de services de homestay et les Prix de tourisme communautaire à trois communautés cambodgiennes, selon le ministère du Tourisme.

Les cinq homestays gagnants sont Khmer Homestay dans la province de Kampong Thom, Sim Him dans la province de Kampot, Kong Say dans la province de Kampong Speu, Seang Channa dans la province de Siem Reap et Ear Sothy dans la province de Koh Kong; alors que les trois sites touristiques communautaires comprennent Chiphat à Koh Kong, Koh Trung à Kratié et Chambâk à Kampong Speu.

Au total, 28 prestataires de services de homestay et 26 sites touristiques communautaires dans les pays membres de l’ASEAN ont gagné des prix.

Le Cambodge a travaillé dur pour promouvoir son tourisme culturel et son écotourisme.

Par C. Nika