Ouverture officielle du nouveau bureau du Sénat

AKP Phnom Penh, 23 janvier 2017 –

Le Sénat du Cambodge a récemment inauguré son nouveau bureau financé par la Chine, sous la présidence de Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum, président du Sénat, et de l’ambassadeur chinois au Cambodge, Xiong Bo.

Le nouveau bureau de trois étages, dont la construction durait moins d’un an et coûtait plus de 3 millions de dollars américains, a été interprété par Xiong Bo comme un autre symbole de l’amitié des deux nations.

Le Sénat, a-t-il ajouté, joue un rôle crucial dans les relations entre le Cambodge et la Chine, les voisins avec un lien traditionnel et une coopération stratégique globale.

Samdech Say Chhum a, au nom du Sénat, apprécié hautement le soutien de la Chine et s’est engagé à bien utiliser le bureau pour les intérêts communs et avec une haute responsabilité.

Depuis 1999, l’assistance totale de la République populaire de Chine au Sénat cambodgien s’est évaluée à près de 16 millions de dollars.

Par Chanseng