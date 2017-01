Samdech Héng Samrin préside une réunion du Comité permanent de l’AN

AKP Phnom Penh, 23 janvier 2017 –

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Cambodge, Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samring (gauche, photo 1), préside ce matin une réunion du Comité permanent de l’AN pour examiner la demande du groupe de la majorité de l’AN de modifier le règlement intérieur de l’AN afin de supprimer les rôles des chefs de la majorité et de la minorité de l’AN à cause de la difficulté de coordination de leur travail et de la violation possible de l’indépendance judiciaire.

Photo: Khem Sovannara